大量ログデータの高速運用を行うストリーミングデータレイク「Hydrolix」が国内販売
サイオステクノロジーは、リアルタイムストリーミングデータレイクを提供する米Hydrolix Inc.と日本市場における販売代理店契約を締結。超高速時系列データプラットフォーム「Hydrolix」の販売を開始した。
'>「Hydrolix」公式サイト
Hydrolixは、独自のデータ圧縮・最適化技術を用いてリアルタイムなストリーム処理でデータ分析できる高速基盤を提供する米国スタートアップ企業。IoTやAI、機械学習により、センサデータやイベントログなど大量の連続データを分析する需要が増加するが、ペタバイト級のデータをリアルタイムで取り込み可視化するなど、増加が見込まれるこれらの需要に応えるために2018年に創業、ストリーミングデータレイクのデータ分析基盤をリーズナブルに提供する。日本国内の販売代理店となるサイオステクノロジーの「API・AIエコシステムデザインソリューション」から2月4日より販売が開始されている。
