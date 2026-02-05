BLACKPINKリサ、雪景色でビキニ姿披露「寒くないのかな？」「抜群スタイルに見惚れる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が2月4日、自身のInstagramを更新。雪景色でビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP人気美女「寒くないのかな？」雪景色でビキニ姿に
LISAは「Snowy but a cozy stay」とつづり、雪景色でのオフショットを多数公開。黒いビキニの上からスノーウェアを羽織り、引き締まったウエストが際立つスタイルを披露している。そのほか、部屋着に着替えて建物の中の暖炉の前で暖を取っている姿や、テーブルの下で隠れるように飲み物を飲む様子なども投稿されている。
この投稿に「寒くないのかな？」「笑顔に癒やされる」「心は燃えてる」「可愛すぎる」「抜群スタイルに見惚れる」「格好良い姿」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
