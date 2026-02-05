元AKB48福留光帆、美脚際立つ衣装ショット多数公開「腰の位置高い」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】元AKB48の福留光帆が2月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳元AKB48「腰の位置高い」膝上ミニスカ全身ショット
福留は出演した番組のオフショットを複数枚投稿。えんじ色のニットのミニワンピース姿や、ボア素材のチュニック型ベストにミニ丈ボトムを合わせた姿など合わせて4種類の衣装姿を披露している。いずれもミニ丈のボトムスでまとめられており、スラリとまっすぐに伸びた脚が際立つコーディネートとなっている。
この投稿に「可愛い」「腰の位置高い」「スタイル良すぎ」「どの服も似合ってる」「脚が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
