急にかっこよくなった男性に「女性がドキッとするイメチェン」９パターン
女性に好印象を与える方法として、イメージチェンジをするのもひとつの手。そこで『オトメスゴレン』女性読者への調査をもとに、「『以前よりもかっこよくなった！』と女性がドキッとする男性のイメチェンポイント」を紹介します。これを参考に、「新しい自分」をアピールしてみてください。
【１】バカ話しかしていなかったのが、仕事について熱く語るように
「仕事に一生懸命なところに惹かれてしまう」（２０代女性）のように、会話の内容を変えることで、女性に意外な魅力をアピールできることもあるようです。ただし、あまりにも自分の仕事の話ばかりだと女性に飽きられてしまう可能性があるので気をつけましょう。
【２】やんちゃで子どもっぽい印象だったのに、スーツで大人っぽくなっている
「カジュアルな服装だった男友だちがスーツで現れると、ドキドキしてしまいます」（２０代女性）と、ネクタイ姿の大人っぽいスタイルに急に「男」を意識する女性もいるようです。新年会や同窓会などにスーツ姿で行くと、女性陣からの評価がアップするでしょう。
【３】かなりのぽっちゃり体型が、スッキリとやせている
「太っていた男性が痩せると、かっこよく見える」（２０代女性）など、引き締まったスリムボディへの変化も高ポイントのようです。好きな女性に「恋人候補」とみなされたい人は、思いきってダイエットを始めてみるといいかもしれません。
【４】オレ自慢ばかりで人の話を聞いていなかったのが、聞き上手になっている
「大人になったって感じがして、ポイントアップ」（２０代女性）と、周囲への気遣いができるようになったところに好感を持つ女性もいるようです。気になる女性と久しぶりに会うときは、マメに相づちを打つなどして真剣に話を聞いてあげれば、恋人候補へ昇格できるかもしれません。
【５】昔はしていなかった、知的でオシャレなメガネをかけている
「実際はそうでもなくても、頭がよさそうに見える」（２０代女性）のように、「メガネ男子」人気は健在のようです。最近は数千円で手軽にメガネを作れるので、オシャレのアクセントとしてひとつは持っておくといいかもしれません。
【６】清潔感のないダボダボファッションからきれいめカジュアルに
「オシャレになっていると、別人を見ているみたいでビックリ」（１０代女性）と、ファッションを変えるとその意外性にグッとくる女性もいるようです。ただし、きれいめからダボダボへのチェンジは「だらしがない」と逆に引かれる危険性があるのでやめておいたほうがいいでしょう。
【７】少年のように華奢だったのが、しっかり筋肉がついた男らしい体型に
「たくましい二の腕や胸板にドキッとする」（２０代女性）など、男らしいボディへの変化にうっとりする女性も存在します。筋トレをして日頃から身体を鍛えておけば、久しぶりに会った女性をキュンとさせられるかもしれません。
【８】伸び放題のゲジ眉だったのがキチンと形が整えられている
「眉毛を整えるだけで、顔全体がスッキリ見えるから」（２０代女性）と、眉ケアでも印象アップのイメチェン効果が期待できるようです。ただし、薄すぎたり細すぎたりすると間の抜けた顔になりかねないので、やりすぎに注意しましょう。
【９】ヘアスタイルが茶髪から爽やかな黒髪に変わっている
「軽い人という印象から、好青年に早変わり」（１０代女性）のように、髪型の変化は印象を大きく変え、多くの女性をときめかせるようです。ヘアスタイルに気を使って髪質もキレイにキープするようにすると、さらに高評価を得られるかもしれません。
「以前よりもかっこよくなった！」と久しぶりに会った女性がときめく男性の変化にはどんなものがあるでしょうか。皆さんからの意見をお待ちしております。（佐野勝大）
