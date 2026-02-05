Ｊ２ジュビロ磐田は５日、今季のキャプテンを発表した。今季はダブル主将体制を採用し、昨季に続いて元日本代表ＧＫの川島永嗣（４２）と、筑波大から加入して２年目のＭＦ角昂志郎（２３）が務める。

また、副主将にはＤＦ山崎浩介（３０）、ＭＦ上原力也（２９）、ＤＦ松原后（２９）、ＦＷ渡辺りょう（２９）の４人が就任し、チームを支えていく。

キャプテン就任にあたり、川島はクラブを通じて次のようにコメントした。

「今シーズンも、キャプテンを務めさせていただくことになりました。同じキャプテンの角昂志郎選手、そして４人の副キャプテンと共にチームを引っ張る事はもちろんですが、このチームが長いスパンで強くなっていくために、「チームの一人ひとりがキャプテン」というくらい、全員でチームを引っ張っていく気持ちのあるグループになっていけるよう、全員で成長していきたいと思います。今シーズンも変わらぬ応援、宜しくお願いします」

また、サッカーキャリア初のキャプテンを務める角は、次のように意気込みを語った。

「今シーズン、ジュビロ磐田のキャプテンを務めることになりました、角昂志郎です。人生初のキャプテンという大役になりますが、この重圧の中でも楽しくプレーすることを忘れず、自分らしくチームを牽引していきたいと考えています。そして、ジュビロ磐田を支えるみなさんと共に、夢と感動を分かち合えるよう全力を尽くします。今年も熱く、痺れる応援をお願いします」