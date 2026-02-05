

小芝風花

小芝風花とバッテリィズが2月4日、都内で開催された2026年の大賞作品や受賞作品を発表する『みんなが選ぶ !!電子コミック大賞 2026』授賞式に登場。イベントでは特大クラッカーを発射して受賞作品をお祝いし、さらに大賞作品にちなんだクイズを行った。

NTTソルマーレ株式会社（以下、NTTソルマーレ）が運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、今年も読者の皆さまに新たなコミックとの出会いの場を創出したいという想いから、「次にヒットする作品はこれだ！」 というネクストブレイクを一般読者の投票で決める 『みんなが選ぶ !!電子コミック大賞』を開催した。

2月4日、都内で2026年の大賞作品や受賞作品を発表する『みんなが選ぶ !!電子コミック大賞 2026』授賞式を実施し、第 9 回を迎える今回は「継母の心得」（アルファポリス）が大賞を受賞したことを発表した。 また、 イベントでは特大クラッカーを発射して受賞作品をお祝いし、さらに大賞作品にちなんだクイズを行った。

大賞作品は「継母の心得」 （アルファポリス）に決定

『みんなが選ぶ !!電子コミック大賞 2026』授賞式では、大賞1作品、男性部門賞2作品、女性部門賞2作品、異世界部門賞2作品、ラノベ部門賞2作品、BL部門賞2作品、TL部門賞2作品の計13作品を発表。大賞作品には「継母の心得」（アルファポリス）が選出され、ほおのきソラ先生より､今回の受賞に際してコメントが寄せられた。

ほおのきソラ先生コメント

この度は栄えある賞をいただきまして誠にありがとうございました。私は、作品の制作体制が庭に植えられている木のようだと感じてます。作画担当の私は恐れ多くも花を添える役割を担当しております。花を咲かせるために、藤丸先生の無数の枝があります。さらに、トール先生の強力な根っこがあります。土台を作ってくださるのは、編集者や出版社の方でして、水や太陽は読者様の存在です。親の愛情で子どもが育つように、この作品もたくさんの方々の愛とともに成長し続けたいと思います。ありがとうございました。

大賞作品の発表を受けて小芝は「続きを本当に早く読みたいです！本当にノアの天使っぷりに癒されていますし、お話も面白いです。絵も素晴らしくて、ページをめくるごとにノアのように私も目を輝かせながら続きを楽しみにしています」と嬉しそうに語った。

『みんなが選ぶ !!電子コミック大賞 2026』の受賞作品のお祝いとして、特大クラッカーを発射。小芝は「すご〜い！」と興奮した表情を見せ、バッテリィズ・エース、寺家も「なんじゃこりゃ！」と驚いた様子。発射しないハプニングのフリがありつつも、無事特大クラッカーを発射し、三人とも「最高です！」と笑顔を浮かべて受賞作品をお祝いした。

大賞作品「継母の心得」にちなんだクイズを実施

小芝とバッテリィズ・エース、寺家が大賞作品の「継母の心得」にちなんだクイズに挑戦した。（１）今回の大賞受賞作品｢継母の心得｣は異世界部門でのエントリーでしたが、実は異世界ジャンルには、さらに細かく分類された「◯◯系異世界ジャンル」と呼ばれるジャンル名があります。｢継母の心得｣は何系の異世界ジャンルになるでしょうか？

小芝の提案で、三人で声をそろえて回答したものの揃わず。小芝は、主人公が一度亡くなった後に異世界に転生していることから、 「転生系」、エースは家庭がテーマになっていることから「家系」、寺家は自身の子育ての励みになるとし、「少子化対策系」と回答した。エースの回答に対してラーメンも連想することから、会場から笑いが起きた。

正解は「子育て系」 となっており、 子どもにまつわる回答をした 「少子化対策系」 寺家、「転生系」と回答した小芝に 0.5 ポイントずつ与えられた。（２）今回、大賞に輝いた『継母の心得』の読者レビューでは、「ノアくんの＿＿＿＿に癒される」と絶賛されています。この空欄に入る言葉を書いてください。

小芝は一生懸命大人に挨拶するけど、ちょっとかんじゃう感じが可愛いくて共感できるノアくんに魅力を感じたことから「舌ったらずさ」、エースはノアくんの滑り台を降りるスピードが速すぎるとし、 「滑り台の下りる速さ」、寺家は顔の半分くらいあるんじゃないかとしつつ「キラキラした目」と回答。正解が「かわいさ」であることを受けて三人は「これは大前提じゃないの！？」と驚いた様子。 「かわいさ」に近い回答をした小芝に1ポイント、寺家に0.5ポイントが与えられた。（３）今回、大賞に輝いた『継母の心得』は、主人公が「 ＿＿＿＿と ＿＿＿＿」の力で異世界の育児事情を変えるストーリーが描かれています。空欄に入る２つの言葉を書いてください。

小芝は、転生した時に前世のおもちゃの知識を頼りに育児をしたことから「本とおもちゃ」、寺家は主人公の行動に魅力を感じたとして「企画力と営業力」、エースは前のクイズを参考にシンプルに回答するのが良いと予想し「愛と勇気」と回答。正解が「愛とオタク」であることに対して三人とも「えーーーー？！」と驚いた様子。小芝はノアへの愛・オタク心を象徴するものを回答したとして0.5ポイント、エースは「愛」が入っていることや、推理力を評価され、1 ポイントを獲得した。

3本勝負の結果、2ポイントを獲得した小芝が見事優勝した。今回の勝負を受けて、小芝は「だいぶ甘やかせてもらったのですが、大好きな作品のクイズ大会で優勝できてとても嬉しいです。」、バッテリィズの二人は「本当にちゃんと読んでいたので結構自信があった。ぜひポイントをシーモアポイントでも欲しいです！」と悔しさをにじませながらも笑顔で回答した。