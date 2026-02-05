テニス男子の国別対抗戦デビス杯の予選１回戦日本−オーストリアの組み合わせ抽選が５日、試合会場の東京・有明コロシアムで行われ、日本はＮＯ１に世界ランキング１０８位の望月慎太郎（木下グループ）、ＮＯ２に同１６６位の綿貫陽介（ＳＢＣメディアカルグループ）を起用した。世界ランキングで日本ＮＯ２で１３１位の西岡良仁（ミキハウス）、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）は外れた。

添田豪代表監督は、勝敗のカギに「最初の１試合目で、はつらつしたプレーをしてほしい。デビス杯は、それぐらいの勢いが大事」と、第１試合に出場する綿貫のプレーに期待をかけた。

対戦はシングルス４試合、ダブルス１試合、計５試合を戦い３戦先勝。今対戦で、勝ったチームは９月の予選２回戦へ進む。敗れたチームはワールドグループ１部に降格する。選手はけがなどの理由で、変更が可能となっている。

▼日本−オーストリア組み合わせ

６日 第１試合 綿貫陽介−ゼバスティアン・オフナー（１３５）、第２試合 望月慎太郎−ユリー・ロディオノフ（１７０）

７日 第１試合 綿貫、柚木武（イカイ）−アレクサンダー・エルラー、ルーカス・ミードラー 第２試合 望月−オフナー、第３試合 綿貫−ロディオノフ

※…カッコ内数字は最新の世界ランキング