村重杏奈「めっちゃ芸能人好き」、独自の結婚観を赤裸々告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#５を２月３日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
２月３日（火）放送の#５では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第３弾を放送。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともにエリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑戦している。
そして、スタジオではゲストにAKB48の元メンバー・松井珠理奈とHKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈が登場。１月に結婚を発表した松井が夫との交際について「今までお互いにノースキャンダルです」と明かし、アイドルの鑑ともいえる事実にMC陣が感心する中、話題は村重の結婚観へ。ニューヨーク・屋敷から「結婚相手が芸能人とかは？」と問われた村重は「うらやましいですよ」「めっちゃ芸能人好き！」と欲望を隠さず食い気味に断言。ニューヨーク・嶋佐から「なんで芸能人が好きなの？」と聞かれ「明るくないですか？」と答えた村重は、続いて「芸能人からDM来ない？」という質問には「来ない」と即答。“芸能人好き”を公言しすぎて、芸能関係のスタッフからも警戒されていると切実に語る。さらに、屋敷からの「同じくらいカッコいい素人と芸能人がいたらどうする？」という質問にも村重は「そりゃあ芸能人です！」とキッパリ回答。その清々しいまでの“芸能人好き”っぷりに、さらば青春の光・森田が「お見送り芸人しんいちの女版」と例えると村重は「嫌なんですよ！お見送り芸人しんいちが行けない仕事、村重が行ってる」と明かしスタジオは爆笑に。
また、「お酒大好き」とも語る村重がプライベートでの飲み仲間を明かす場面も。「誰と仲が良い？」という質問に村重は「ボディビルダーの横川尚隆」「大親友」と告白し、プライベートでの２ショット画像も公開。屋敷が思わず「一番スケベ！」と声をあげ、森田も「何もないの!?」と疑いの目を向ける。そんなMC陣の反応に村重は「飲み会とか行ったら、誰よりも面白い女になっちゃう」「みんなをくっつけて、一人たくましく帰る」と飲みの場での自身の役回りを明かした。
番組後半では、沖縄を舞台に整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」がスタート。４人の女性と６人の男性メンバーが初対面を果たした第１弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。
パチンコ店勤務のまい（24歳）は「肋骨を鼻筋と鼻先に入れている」と語り、整形総額600万円を費やして過酷なダウンタイムを乗り越えた現在も整形に対する世間の偏見や自身のコンプレックスに苦しんでいると明かす。「本当は整形を止めたい」と語るまいは、過去に容姿が原因でいじめられたことが整形のきっかけだったと告白。しかし、「やり出したら次から次に気になって止まらない」と終わりのない整形のループに陥っている苦悩を涙ながらに語る。そんな彼女は「恋人と旅行とか食事とか、楽しいことにお金を使いたい」と今回の企画参加にあたり、自分の心の闇や整形への強迫観念を「止めてくれる人が現れてほしい」と切実な願いを口にした。
また、現役上智大学生のなの（21歳）は整形について「鼻は必修科目」と豪語し、場を和ませる。整形総額95万円というなのは、自身の鼻の整形について「鼻の中の骨をパズルみたいにくり抜いて移植する」という複雑な手術工程を解説。「あと、団子鼻を直すやつと、骨切りで幅寄せもやりました」と“鼻整形フルコース”を行ったと明かし、当時のダウンタイム写真を公開。現役女子大生の口から飛び出すあまりにリアルな整形事情にMCとスタジオゲストのYouTuber・てんちむ、元タレントでクリエイターのおかもとまりも興味津々。整形で自信をつけた一方、恋愛が遠のいてしまったもどかしい想いを抱える女性たちは、果たして運命の相手に出会えるのか？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.