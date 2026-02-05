(C)創通・サンライズ

オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「AOW01 MARKII」と映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」とのコラボモデル「AOW01 MARKII HATHAWAY」を、直販サイト「ONKYO DIRECT」と秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」にて受注販売する。価格は22,000円(送料込)。受注期間は2月6日15時から4月3日15時まで。発送時期は6月上旬から中旬にかけて順次。

「Ξ(クスィー)ガンダム」モデルと「ペーネロペー」モデルの2種類を用意。モビルスーツをイメージしたモチーフを充電ケースに、ヘルメットとファンネルをイメージしたモチーフを左右ハウジングプレートに配置している。

音声ガイダンスは「ハサウェイ・ノア」「レーン・エイム」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計27ワードのボイスを楽しめる。

秋葉原の音アニ1号店では2月6日11時より実機展示を実施。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能(受注開始は6日15時から)。また、「ワイヤレス充電器」(全2種/各4,400円)、「イヤホンポーチ」(1,500円)も発売する。

ベースモデルの「AOW01 MARKII」は、ANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継機。アクティブノイズキャンセル(ANC)を新搭載し、専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応する。Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBC、AAC、aptXをサポートする。

連続再生時間は、aptX接続時ANCオフで約6時間、充電ケース込みで約15時間再生できる。充電時間はイヤフォンが約1時間30分、充電ケースが約3時間。ワイヤレス給電にも対応する。

再生周波数帯域は20Hz～20kHz。インピーダンスは16Ω。重量はイヤフォン片側約4g、充電ケースは約24g。充電用USB-Cケーブル、イヤーピース(S/M/L)、ラバーサポート(S/M/L)などが付属する。