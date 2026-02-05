小6SAPIX生のリアル…母が「息子のテストの悪さ」を確信する、帰宅後の一言

中学受験2025年組の息子に伴走した日々を、コミックに描いてXに投稿し続け、ある日の投稿は130万ビューを記録。

多くの親たちの共感と涙を誘ってきた「りえ太郎」さんが、リアルタイムには描けなかった本当の「伴走の裏側」を赤裸々に描き下ろしたのが『コミックエッセイ 元SAPIXママ 中受伴走1095日』。

本書の発売を記念して、息子・さい君が６年生のときの様子を、りえ太郎家の飼い犬・ハリボーに振り返ってもらいました！ 果たして「入試の天王山」と呼ばれる夏を、さい君はどんなふうに過ごしていたのか!?

中受家庭の犬が見た、小6SAPIX生のリアル

どうもこんにちは。僕はハリボーと言います。2歳のサモエド犬♂です。人生2巡目です。

僕が住んでいる家は都内にあるのだけれど、我が家には中学1年生の男の子がいましてね。鉄道が好きな“さい君”という男の子なんです。僕がこの家にやってきたのが彼が4年生の時で、その頃からとっても勉強していたのですよ。なんでそんなに勉強しているのかな〜と思っていました。

今すごいでしょ、首都圏の子どもたち。少子化だから中学受験生は前年より減ってもおかしくないのに、いまだに減る気配なし。もう頭打ちなんていうけれど、実際はまだまだ中学受験は熱いんだよ。それだけ受験させたい親御さんも多いってことなんだよね。

ちなみにさい君が通っていたのは『SAPIX』という難関校に強い塾なんだ。ママのメモによれば、4年生のピーク時には7500人の子どもたちが通っているというのだからすごいよね。さい君は1年生からSAPIXに通っていて、それはブームに乗ってというよりも、大好きな鉄道の部活が盛んな学校を目指したかったからなんだって。

そのさい君も2025に年受験し、今や中学生に。なぜか鉄道部ではなく野球部に入って、楽しく中学生活を送っているみたいなんだけど、受験直前の6年生のときは大変だったみたい。

さい君はなんといっても鉄道が好きだから、受験生になったからって急に鉄道本を読むのはやめて受験に役立つ本を読みなさい！なんていっても、鉄道の最新情報は気になるし頭の中をリラックスしたいと思うのだよね。

だから、はやく受験生に変身して自覚してほしいママと、まだ自分事になっていないさい君の間でバトルがあったんだよねぇ。さい君はすっかり忘れちゃったかもしれないけれど、ここで、「受験生になりきれない、さい君」vs.「自覚してほしいママ」のバトルを回想してみるよ。今回は『志望校判定テスト サピックスオープン』試験日のバトル（？）。

「お弁当おいしかった」 というフラグ

小６になるとテストの数もどんどん増えてくるから、ママは、さい君が帰ってきたときの様子で「できたかどうか」が分かるようになっちゃったみたい。ママが考える、できが悪かったときの“あるある”は、「お弁当がおいしかった」って褒めてくれるときなんだって。

実際それでSAPIXの塾生マイページを見ると、驚きの白さだったりするらしい。僕も真っ白だから、いいことなんじゃないか、って思うけど、違うみたいだね！

犬のぼくにはよく分からないけど、テストに一喜一憂してしまうのは、受験生の親、あるあるなのかな。修羅場もネタと笑いに変換してしまうママの特技のおかげで、我が家の平和は保たれてたみたいだけどね。

