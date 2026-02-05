『AJ1』トリプルコラボモデル発売決定 “FRAGMENT x UNION x Nike”争奪戦必至の人気作
東京・原宿のアパレルショップ・GOD SELECTION XXX原宿が5日、インスタグラムを更新し、『FRAGMENT x UNION x Nike Air Jordan 1 Retro High OG SP “White Black”』を発売することを発表した。
【写真あり】クールなデザインがかっこいい…『AJ1』“FRAGMENT x UNION x Nike”トリプルコラボモデルの全貌
同アカウントでは、「GOD SELECTION XXX原宿にて、FRAGMENT x UNION x Nike Air Jordan 1 Retro High OG SP “White Black”を販売致します」と発表。「販売にあたり専用応募フォームにてオンライン事前抽選を実施いたします」とし、販売価格が「\29,700（税込）」と明かした。
この投稿では、取扱サイズや、応募受付日時などの詳細も記載。「応募に関する注意事項」として、「ご応募はお一人様1回までとさせていただきます」「同一人物による複数応募、虚偽情報の入力、または不正が発覚した場合は、予告なく応募を無効とさせていただきます」「オンライン事前抽選に関しての店舗への電話問合せは一切お答え致しかねます」と呼びかけている。
同モデルは、藤原ヒロシが率いるデザインプロジェクト“fragment design”と、老舗セレクトショップ“UNION”、そして“NIKE”によるトリプルコラボ。争奪戦必至の人気モデルになりそうだ。
