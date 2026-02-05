【2026Valentine】気軽な気持ちでプレゼントをしたい！オススメギフト

バレンタインデーは、毎年2月14日に世界中で愛と感謝を伝える特別な日。今年のバレンタインデーも、多くの人々が大切な人に贈り物をしたり、自分へのご褒美時間にしたり、友人とのシェアなど特別な時間を過ごしたりするのでは。トーキョー煎餅、プレスバターサンド、しろいし洋菓子店この時期オススメショコラスイーツをご紹介します。

トーキョー煎餅から煎餅サンドやチョコあられなど

煎餅サンド詰合せ

価格：12個入3,024円(税込)

煎餅サンドとは、パリッと軽やかな煎餅に、洋菓子の発想で生まれた口溶けなめらかなクリームを挟んだ米菓のおいしさの新境地です。

〈ビターキャラメル〉芳醇なビターキャラメルクリームにジャリッとしたキャラメルチップの食感が絶妙。

〈プラリネチョコ〉香ばしいナッツとチョコの絶妙なコンビネーション。

〈チーズメープル〉カマンベールチーズ(※)とメープルシュガーが織り成す深い味わい。

※使用しているチーズ原料のうち、カマンベールチーズを75%以上使用

どれも塩気のある煎餅との相性が抜群で、大人のティータイムにぴったりな逸品です。日本茶はもちろん紅茶や珈琲とも相性のいいですよ。甘いものが苦手な方にも喜ばれそう。

チョコあられ〈ミルク〉／チョコあられ〈ストロベリー〉

価格：各972円(税込)

定番フレーバーのミルクチョコレート。サクッと香ばしい素焼きのあられをまろやかなチョコレートでコーティングした「チョコあられ」。チョコレートの甘みとほどよい塩味が絶妙に調和し、軽い食感でつい手が止まらない美味しさです。

“ストロベリーチョコレート”は華やかな香りが広がります。どちらも2袋入。同僚や友人へのバレンタインギフトにも。

Hugh Morganバレンタイン♪大人のショコラ「ミュスカディーヌ」

プレスバターサンドから魅力たっぷりの上質サンド

左 価格：1,728円(税込)／右 価格：1,512円(税込)



バターサンド〈オペラ〉※写真左

コーヒー × チョコレートのビターな余韻が広がる「バターサンド〈オペラ〉」。フランスの伝統菓子「オペラ」から着想を得た、この季節だけの特別なバターサンドになっています。

歯応えが良く程よいキャラメルの濃厚感で魅力的。開けた瞬間の金粉も高級感を演出してくれます。香ばしく焼きあげたアーモンドの香り豊かなクッキーにサンドに挟まれているのは、芳醇なコーヒーバタークリームとチョコレートキャラメル。

贅沢な味わいなだけでなく、パッケージの全体には箔押しを施し、手触りまで地層を感じられるよう設計で高級感溢れるデザインです。

バターサンド〈ラズベリーショコラ〉※写真右



バレンタイン限定バターサンドの香るラズベリー、深まるショコラ。甘酸っぱいラズベリーキャラメルと濃厚なチョコレートバタークリームを、ほろ苦いココアクッキーで挟みました。

果実の華やかさとショコラの重厚感が織りなすハーモニーを堪能できる、バレンタイン限定の贅沢なバターサンドです。

どちらも大人なチョコレートが好みの方にプレゼントしたら喜ばれそう。

しろいし洋菓子店からカジュアルにシェアできるチョコクッキー

501号室 夜更かしのためのクッキー〈チョコ&カカオニブ〉

価格：594円（税込）

濃厚でほんのりビター風味×カカオニブのザクザク食感を楽しめるクッキーです。多彩な食感と味わいが詰まっています。8枚入りで気軽にプレゼントしたい方へ。

ビターなのに重すぎないチョコの香りとザクッとした食感にカカオニブのアクセントが絶妙です。

架空のパティスリー『しろいし洋菓子店』は、「北海道の素材にこだわった、アートなお菓子作りにひとびとが『うつつをぬかす』洋菓子店」がコンセプトでぜひストリーから楽しんでほしいブランドです。

いかがでしたか。シーンに応じて選んでみてくださいね。