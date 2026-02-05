◎全国の天気

東北南部から九州にかけては、晴れる所が多いでしょう。北日本は天気が下り坂です。夜は東北や北海道の日本海側で雪や雨が降り出すでしょう。次第に南よりの風も強まる予想です。

◎予想最高気温

東北から九州にかけては、広く3月並みの気温となるでしょう。東京は前日より3℃高い14℃、名古屋と大阪は13℃、福岡は16℃の予想です。東北も気温が上がり、青森は6℃。仙台は12℃で、3月下旬並みの予想です。積雪の多い所では、雪崩や屋根からの落雪などにお気をつけください。札幌は前日より3℃低い、2℃の予想です。

◎週間予報

6日(金)は、北海道で猛吹雪に警戒が必要です。その後、7日(土)・8日(日)は北海道から九州まで、日本海側を中心に広く大雪のおそれがあります。また、土日は近畿、東海、関東など太平洋側も雪の可能性があります。交通機関への影響にもご注意ください。

そして暖かいのは6日(金)日中までとなります。土日は極寒となりますので、体調管理にお気をつけください。

なお、8日(日)は衆議院議員選挙の投票日です。当日、大雪が予想される地域の方は、大雪が降る前の6日(金)までに期日前投票をご活用ください。