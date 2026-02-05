仕事から帰ってきた不倫夫に久しぶりにキスをされかけた妻は、咄嗟に拒んでしまい…
ついに徹と一線を越えた菜穂。省吾の不倫を確信したことで夫婦関係はさらに冷める…。一方、綾香はとある写真を手に入れる。徐々に綾香の真の目的があらわに…！？
【動画】仕事から帰ってきた不倫夫に久しぶりにキスをされかけた妻は、咄嗟に拒んでしまい…
省吾（猪塚健太）の不倫を確信した菜穂（宮本茉由）は、心の隙間を埋めるように、ついに徹（戸塚祥太）と一線を越えてしまう。別れてからもずっと好きだったと徹から告白された菜穂は、躊躇いを感じながらも徹に惹かれていき…。
そんななか、仕事から帰ってきた省吾から久しぶりにキスをされかけた菜穂は咄嗟に拒んでしまう。その拒絶をきっかけで二人は喧嘩をしてしまい…。
一方、綾香（片山萌美）は興信所からある写真を手に入れ、密かに次なる計画を実行に移そうとしていた…
出演者
松本菜穂…宮本茉由
松本省吾…猪塚健太
浅野綾香…片山萌美
望月カンナ…小川未祐
寺田拓真…百瀬拓実
岡村…吉田大樹
妊婦（写真）…結城モエ
〇
白川徹…戸塚祥太（A.B.C-Z）
【原作】『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』
乙葉一華・久松ゆのみ（Standard inc./ティラミス）
【脚本】沼田真隆
【監督】児玉宜久
【音楽】福廣秀一朗
【オープニングテーマ】
hitomi「Stand by...」（maximum10）
【エンディングテーマ】
サイダーガール「ごめんね」（CIDER RECORDS）
