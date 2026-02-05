＜同居義母、ダブスタ全開！＞今日で同居は解消です！「嫁イビリ連鎖する家」から脱出【第5話まんが】
私（エミ）は夫のリョウとの結婚生活を、義実家でスタートしました。実は長年、一緒に暮らす義祖母から嫁いびりをされてきた義母。「私とは良好な関係を築きたい」と言いながら、義祖母にされてきたのと同じような意地悪を私にするようになりました。まさにダブルスタンダードです。そんななかリョウの妹・モモカちゃんの結婚相手とご両親が挨拶にやってきました。義母の主張があまりに滑稽すぎてツボってしまい、私は笑いが止まらなかったのでした。
「大切に大切に育ててきたわが子を、相手の親に取られる……嫌ですよね？ 何様だって思いますよね。きっとモモカちゃんの結婚相手のご両親も、同じように思ってますよ」義母の顔色が次第に曇っていきましたが、私は話を続けます。
「お義母さんはあれだけ私のことを娘とか言っておきながら、結局は嫁いびりするんだって思いました。今日まで我慢して同居を継続してきたのは、いろいろ見届けたかったからです」けれどそれももう終わりました。これにて同居解消です。
リョウが同居を解消しようと言ってくれたあの日から、私たちは引っ越しに向けて水面下で動いていました。
もともと期限付きの同居予定だったから荷物はそれほど多くはないし、残ったものはおいおい運べばいいでしょう。
私はあらかじめまとめておいた手荷物を持って、リョウとともに義実家を出ました。
呆然と立ち尽くしていた義母ですが、さすがに自分がしたことには気づいたようです。
ある意味、義母も義祖母の被害者なのかもしれません。
けれど自分で嫁いびりを引き継いでいるようでは何も変わりません。
今の状況を変えたければ、義母自身が変わるしかないのです。
そういう意味でも、義母がこれからのことを考えるきっかけになってくれたらいいのかなとも思っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
