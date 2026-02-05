かりゆし58がデビュー20周年の記念日となる2月22日に配信リリースする新曲「愛を編む」が、全国35局以上のラジオ局で“全国かりゆしオンエア”と題して2月5日より順次オンエアされる。

（関連：かりゆし58「お互いに存在を肯定し合える一歩に」 1000CLUBでの初の配信ライブレポート）

沖縄の方言で“かりゆし”＝”めでたい”という意味で、20周年をこれまで応援してくれたラジオ局とお祝いしたいというところから、同企画は“全国かりゆしオンエア”というタイトルとなった。

同楽曲は、秋田県 ACB秋田コミュニティー放送にて2月9日から21日の期間、2週間パワープレイ『ACB PowerTune』に決定。そのほかにも、千葉県 BAYFMでは2月16日から3月1日まで週間パワープレイ『BRAND NEW HOT LINE』に、愛知県 CBCラジオでは2月度月間パワープレイ『いっしょに歌お！CBCラジオ 2026年2月のうた』に決定した。

さらに、沖縄県 FM沖縄『Radio Dub』には生出演も予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）