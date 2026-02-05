【義母が絶縁されるまで】「来週伺います」グループLINEで連絡すると…＜第10話＞#4コマ母道場

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第10話　返信がこない？



【編集部コメント】

もーー！　カツコさん、少ししつこいですよ〜！　連絡がないのも、日程を調整してもらえないのも、キャンセルをされてしまうのも、「仕方ない」で済ませることができないカツコさん。孫に会わせてもらえないのは、自分のせいじゃないくて嫁のせい！　に思考回路が変わっていってしまいそうな気配……。産後の暴言といい、なんだかアスカさんが気の毒になってきてしまいますね。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび