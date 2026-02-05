バンカーの悩みは『ボール位置』でだいたい解決する！ 米ツアーのプロが実践する最先端の理論が面白すぎた
「オープンに構えてカットに振ると、手元が先行して脱出しづらい」とプロコーチ永井直樹は語る。ポイントはアプローチの構えから左上にあるボールにセットする動きだ。
【連続写真】最先端のバンカー理論！ 驚くほど砂が薄く取れる
◇ ◇ ◇バンカーのセオリーとして昔から言われているのが、オープンスタンスに構えてのカット軌道。ただ、その形だとフェースは右を向いたまま左へ振る形になるため、ボールが飛ばなくなる。また、手元が先行しやすく、シャンクも起こりやすくなるのです。バンカーでは、9つの仮想ボールがあるとイメージしてください。アプローチのようにボールを真ん中に置いてスクエアに構えたら、フェースを開き、左上のボールにフェースをセットします。スタンス位置は変えず足幅を広げましょう。ボール位置が左にくることでハンドレイトになり、バンスが出て前に飛ばしやすくなる。また、遠くのボールに構えることで、ヘッドを緩やかに入れて薄く長く砂を取れます。さらにハンドダウンで構えると、右を向いたフェースが目標に向くため、狙った方向へ打ちやすくなりまよ。アドレスを整えるだけでバンカーのいろいろな不都合は一気に解決します。ぶっつけ本番でもある程度OK。ぜひ挑戦してみて下さい。■永井直樹ながい・なおき／ 1996年生まれ。ツアープロを目指していたが、プロコーチの目澤秀憲に習ったことをきっかけにコーチングの道へ。現在は『タイトリストボーケイウェッジコーチ』として男女ツアーでウェッジのレッスンを行う◇ ◇ ◇バンカーのインパクトイメージはどのような意識を持っているだろうか。関連記事『バンカーでヘッドを手前に入れているのになぜ出ない？ “最下点はボールの先”が正解だった』で詳細をチェックできる。
