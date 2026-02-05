飛びの7割を占める“初速”を調査 ピン史上最高MOIの『G440 K』はオフセンターヒットの方が速かった!?
年が明けて、外ブラ各社から最新ドライバーが続々発表。期待に胸を膨らませているゴルファーも多いだろう。今回は飛びへの影響が7割の『初速』性能をチェック。ギアコーチの筒康博と300ヤードヒッターのトップアマでもある小坂圭司が徹底検証した。
【写真】ピンはオフセンターヒットの方が初速が出た!? 外ブラ4社の最新ドライバーの初速を徹底比較
◇ ◇ ◇筒：2026年のドライバーを語る上で、「初速」は大きなキーワードです。各モデルに初速を高めるテクノロジーがふんだんに盛り込まれています。例えば、フェースセンターと重心の高さをそろえて、インパクト効率を上げようとしたり、ヘッドの頂点をフェースより高くして低・深重心にすることで直進性を高めたり、ボディを軽量化してヘッド後方に重量を集めたり……。小坂：『G440 K』はクラウンとソールにカーボンを採用し、重量配分を最適化。ピン史上最高のMOIとなったそうです。打点ブレしても初速が落ちにくく、フィーリングも向上させています。筒：最大級の慣性モーメントでミスに強く、それでいて低重心でスピンが少なく抑えられます。飛びの安定感はピカイチですね。私の場合、芯で当たったときに初速63.5ｍ/sでしたが、トゥで63.8m/s、真ん中上で63.7m/sという、センターヒットよりも初速が伸びる結果となりました。小坂：ヘッドの直進性が高くオフセンターヒット時の初速のブレが小さいですよね。私もセンターヒットで73.1m/sだった初速が、トゥで73.2m/s、真ん中下で73.8m/sという結果に。高MOIなのに軽快に振り切れることも特徴的です。
■解説 筒 康博つつ・やすひろ／過去の名器から最新クラブまで豊富過ぎる知識を持つ通称“ギアコーチ”。ドライバーのHSは40m/s。インドアゴルフレンジKz亀戸店で日々アマチュアの悩みに応える■小坂圭司こさか・けいじ／インドアゴルフレンジKz亀戸店支配人。所属コースでクラブチャンピオンを取った経験を持つトップアマで、ドライバー飛距離は300ヤードを超える◇ ◇ ◇昨年発売された初速王・『XXIO14』と最新ドライバーはどっちの方が初速が出る？ 関連記事「『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
【試打結果】Qi4Dは上下左右どこに当たっても初速が落ちない！
【試打結果】『G440 K』は下めヒットでもトゥヒットでも初速が出た！
【試打結果】『QUANTUM』は芯に当たったときの初速が一番！
2026年ドライバー売り上げランキング【毎週更新！】
【写真】ピンはオフセンターヒットの方が初速が出た!? 外ブラ4社の最新ドライバーの初速を徹底比較
◇ ◇ ◇筒：2026年のドライバーを語る上で、「初速」は大きなキーワードです。各モデルに初速を高めるテクノロジーがふんだんに盛り込まれています。例えば、フェースセンターと重心の高さをそろえて、インパクト効率を上げようとしたり、ヘッドの頂点をフェースより高くして低・深重心にすることで直進性を高めたり、ボディを軽量化してヘッド後方に重量を集めたり……。小坂：『G440 K』はクラウンとソールにカーボンを採用し、重量配分を最適化。ピン史上最高のMOIとなったそうです。打点ブレしても初速が落ちにくく、フィーリングも向上させています。筒：最大級の慣性モーメントでミスに強く、それでいて低重心でスピンが少なく抑えられます。飛びの安定感はピカイチですね。私の場合、芯で当たったときに初速63.5ｍ/sでしたが、トゥで63.8m/s、真ん中上で63.7m/sという、センターヒットよりも初速が伸びる結果となりました。小坂：ヘッドの直進性が高くオフセンターヒット時の初速のブレが小さいですよね。私もセンターヒットで73.1m/sだった初速が、トゥで73.2m/s、真ん中下で73.8m/sという結果に。高MOIなのに軽快に振り切れることも特徴的です。
■解説 筒 康博つつ・やすひろ／過去の名器から最新クラブまで豊富過ぎる知識を持つ通称“ギアコーチ”。ドライバーのHSは40m/s。インドアゴルフレンジKz亀戸店で日々アマチュアの悩みに応える■小坂圭司こさか・けいじ／インドアゴルフレンジKz亀戸店支配人。所属コースでクラブチャンピオンを取った経験を持つトップアマで、ドライバー飛距離は300ヤードを超える◇ ◇ ◇昨年発売された初速王・『XXIO14』と最新ドライバーはどっちの方が初速が出る？ 関連記事「『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
【試打結果】Qi4Dは上下左右どこに当たっても初速が落ちない！
【試打結果】『G440 K』は下めヒットでもトゥヒットでも初速が出た！
【試打結果】『QUANTUM』は芯に当たったときの初速が一番！
2026年ドライバー売り上げランキング【毎週更新！】