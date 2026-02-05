¡ãÃæ´ÖÂ®Êó¡ä¾®ÎÓ¸÷´õ¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡ÎÓ°¡è½Æà¤é2º¹ÄÉÁö¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡Û
¡ã¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á THE Heroines 2026¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê°ìÆü¶¥µ»¡Ë¡þ5Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê²Æì¸©¡Ë¡þ6411¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥×¥ì¥Þ¥Ã¥È¡£Á´Áª¼ê¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¾®ÎÓ¸÷´õ¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤Ë»³ÆâÆüºÚ»Ò¡¢Âç¿Ü²ìË¾¡¢ºòµ¨¤Î¥Í¥¯¥Ò¥íÇ¯´Ö½÷²¦¡¦ÎÓ°¡è½Æà¡£3ÂÇº¹5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï²¬»³³¨Î¤¡¢·¬Â¼ÈþÊæ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡¢üâÌî°¦É±¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦16°Ì¥¿¥¤¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤Î37ºÐ¡¦°ì¥ÎÀ¥Í¥´õ¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦22°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
