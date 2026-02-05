元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。飲みの席での驚がくエピソードを披露した。

MCの「ハライチ」澤部佑から「レギュラー陣とは絡みありますか？」と聞かれた田村。「飲んだことあるっていったら和歌子さん。芸能界長いですけど、ずっと和歌子さん」とレギュラーの島崎和歌子について語り出した。

「（島崎と）2人になるってこと、なかなかなかったけど、その時2人になって。“今から大竹呼ぶ？”みたいなことがあって」と回顧。「僕もその時、若いときで、『さまぁ〜ず』の大竹さんと飲んだことないから是非って言って」と大竹一樹の登場を楽しみにしていたと明かした。

しかし「1時間後に大竹まことさん来て。『さまぁ〜ず』の大竹さんでも緊張するのに大先輩でガッチガチよ」とまさかの展開に。澤部は「震えますね…」と共感した。

島崎は「私の中の大竹は大竹まことなの。電話一本で、お酒飲まない方なので車で来てくださってその後、送り迎えしてもらってね」と驚きの交友関係を説明していた。