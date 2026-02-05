映画「カメラを止めるな!」にヒロインとして出演した女優の秋山ゆずき（32）が5日、自身のXを更新。第1子妊娠を発表した。

秋山は文書で「私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と投稿。

「現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」とし「日々変化していく自分の身体を通して、生命の尊さを感じながら、 新たな家族が増える喜びを噛みしめて過ごしています」とつづった。

今後の仕事については「体調と相談しながら、無理のない範囲で続けさせていただく予定」と説明。「いつも応援してくださる皆さま、本当にありがとうございます。今後とも、温かく見守っていただけましたら嬉しいです」と呼びかけた。

秋山は2008年にジュニアアイドルとして活動をスタート。その後、舞台などで活躍し、2014年、アイドルグループ「アリスインアリス」に参加するも、2015年8月に卒業。その後、女優として活動し、2017年、映画「カメラを止めるな!」でヒロインを演じ、注目を集めた。

2018年6月からアイドルユニット「EVERYDAYS」としても活動。2019年、Friend-Ship Project第16弾「祝!春日、結婚します!」にてテレビドラマ初主演。同年5月30日をもって「EVERYDAYS」を卒業し、以後も女優として活動を継続している。

昨年12月6日、自身のSNSを通じ一般男性との結婚を発表していた。