ハイヒール・モモコ、スタッフのために手作りした“おかずたっぷり”ボリューム満点弁当を披露「朝からスタッフへの手作り」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が4日、自身のSNSを更新。スタッフへ差し入れた“ボリューム満点”手作り弁当を披露した。
【写真】ハイヒール・モモコがスタッフのために手作りした“おかずたっぷり”ボリューム満点弁当
1日の投稿で「グラミー賞に来れました」と米ロサンゼルスを訪れていることを報告していたモモコ。次男と共にイベントを楽しむ様子を披露していた。
この日は、「昨日、アメリカから帰国して、今日はよ〜いドン！の生放送でした」と帰国して仕事を再開したことを報告。「朝からスタッフへの手作り弁当も頑張りました お仕事も頑張ります」と、スタッフのために手作りしたというお弁当を披露した。
写真には、卵焼きや焼き魚など、ボリュームたっぷりなおかずがぎっしり詰められた弁当が5つ並べられており、スタッフへの心遣いが感じられる投稿となっている。
【写真】ハイヒール・モモコがスタッフのために手作りした“おかずたっぷり”ボリューム満点弁当
1日の投稿で「グラミー賞に来れました」と米ロサンゼルスを訪れていることを報告していたモモコ。次男と共にイベントを楽しむ様子を披露していた。
この日は、「昨日、アメリカから帰国して、今日はよ〜いドン！の生放送でした」と帰国して仕事を再開したことを報告。「朝からスタッフへの手作り弁当も頑張りました お仕事も頑張ります」と、スタッフのために手作りしたというお弁当を披露した。
写真には、卵焼きや焼き魚など、ボリュームたっぷりなおかずがぎっしり詰められた弁当が5つ並べられており、スタッフへの心遣いが感じられる投稿となっている。