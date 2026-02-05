アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣（２５）が５日、都内で行われた「ＮＡＩＬＩＥ ＡＷＡＲＤ ２０２５授賞式＆Ｂｅａｕｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ ２０２６発表会」に出席した。

同賞は美容予約アプリサービス「Ｎａｉｌｉｅ Ｂｅａｕｔｙ（ネイリービューティー）」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する存在として輝いた著名人に贈られるもの。

ネイル部門で受賞した櫻井はこの日、黒いドレスでシックに登場。ベージュに薄ピンクのフレンチが上品なネイルを披露し「ネイルの資格を取ったり、アルバイトをネイル可能なところで選んだりしてきて、ネイルが大好き。私のネイル愛が届いたのかな」と白い歯を見せた。

今年の意気込みを問われると「いろんなネイルを楽しみたい」。また、アイドルとしても「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲとして紅白に出演させていただいたり、ソロでもメジャーデビューさせていただいた。健康第一にたくさんのお仕事を精一杯駆け抜けていける２０２６年にできたらいいなと思います」と飛躍を誓った。

同授賞式のアイテム部門の発表では、櫻井の後輩グループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」から村川緋杏、福山梨乃、南なつ、立花琴未、桐原美月ら５名もプレゼンターとして出席した。