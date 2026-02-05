【G325 LIGHTSPEED】 2月26日 発売予定 価格：オープン ロジクールオンラインストア価格：14,080円

ロジクールは、ゲーミングヘッドセット「G325 LIGHTSPEED」を2月26日に発売する。価格はオープンで、ロジクールオンラインストアでの価格は14,080円。

同社のゲーミングブランド「ロジクールG」に軽量でモダンなデザインのゲーミングヘッドセット「G325」が新登場。32mmオーディオドライバーを搭載し、没入感のあるサウンドを実現するほか、24bitサウンド出力を採用することで足音や環境音などの微細な音も正確に再現する。

また、AIによるノイズ低減機能付きビームフォームマイクを内蔵し、周囲の雑音を低減。ブームマイクのないミニマルなフォルムで、使い勝手も向上させている。ヘッドバンドには伸縮性やクッション性に優れたニット素材を採用しており、本体は212gの軽量設計のため、長時間の使用でも快適なつけ心地を実現している。

接続は独自のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」とBluetoothに対応し、プレイスタイルに応じて自由に接続方法を選択可能。カラーはブラックとホワイトの2色展開となっている。既にロジクールオンラインストアや通販サイト「Amazon」などで予約受付を開始している。

