°æ¾å¾°Ìï¤ËÊÆ¹ñ·èÀï¤òÍ×µá¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¡Ö°æ¾å¤òÅÝ¤¹ºÇ½é¤ÎÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬²þ¤á¤ÆÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é°æ¾åÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±·î£³£±Æü¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÀïà»ñ³Êá¤òÆÀ¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌÔÎõ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï°æ¾åÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤Ç¤¤´¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦¤¹¤°¼Â¸½¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥ª¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¤òÅÝ¤¹ºÇ½é¤ÎÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤òÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¡Ê°æ¾å¡Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢Ì¾À¼¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë°ÎÂç¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ê¤¼¤«à¾å¤«¤éÌÜÀþá¤ÇÊÆËÜÅÚ·èÀï¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö°æ¾å¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òË¾¤à¤Î¤Ê¤é¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£