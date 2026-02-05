ハイヒール・モモコ、朝から作ったスタッフ弁当5つ披露「品数豊富ですごい」「捨てられる容器がありがたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月4日、自身のInstagramを更新。手作りのスタッフ弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】61歳大御所芸人「捨てられる容器がありがたい」卵焼きなどおかずぎっしりスタッフ弁当
モモコは「昨日、アメリカから帰国して、今日は、よ〜いドン！の生放送でした」と多忙なスケジュールを紹介し、「朝からスタッフへの手作り弁当も頑張りました」とプラスチック容器に入った5つの弁当の写真を公開。卵焼きや魚、漬物などたくさんのおかずが詰められている。
この投稿に「品数豊富ですごい」「捨てられる容器がありがたい」「豪華なお弁当」「食べたい」「ハードスケジュールなのに尊敬」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
