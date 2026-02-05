8日（日）は東京都心でも雪の予想 強い寒気が流入 交通影響のおそれ

気象庁は5日、この週末にかけて日本付近に強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置になると発表しました。8日にかけて日本付近の上空には非常に強い寒気が流れ込みます。日本海側で警報級の大雪となる恐れがあるほか、8日・日曜日には、普段雪の少ない東京都心など関東の平地でも雪が降る見込みです。

では、7日朝8日までに東京都心、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野、茨城、栃木、群馬、静岡などで雪や雨が予想されています。

東京都心含む首都圏 7日から8日かけて雪の予想

関東甲信地方への影響です。によると、寒気のピークとなる7日から8日にかけて、東京都心を含む広い範囲、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野、茨城、栃木、群馬、静岡などで雪や雨が予想されています。

では、山沿いや内陸では雪が降り続くところもあるでしょう。

たとえ数センチの積雪でも、土曜から日曜の外出や週明けの交通に影響が出るおそれがあります。

大雪が予想される日本海側では、立ち往生など交通障害が発生するおそれがあります。関東などの太平洋側でも最新の気象情報を確認してください。

シミュレーションでの雪の範囲やタイミングは、実際の降り方と異なる場合があります。最新の気象情報を確認してください。

全国の大雪の見通し 気象庁の雪の予想

日本海側では8日にかけて雪が強まり、積雪が急増するおそれがあります。

▼6日朝から7日朝までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ 東北地方 ４０センチ 北陸地方 ３０センチ

▼その後、７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ 東北地方 ５０センチ 北陸地方 ７０センチ 近畿地方 ３０センチ 中国地方 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

気象庁が呼びかける防災事項

北海道地方では６日は、暴風雪に警戒し、大雪や高波に注意・警戒してください。

北日本から西日本の日本海側を中心に７日から８日頃は、大雪に注意・警戒してください。

北日本から西日本の日本海側を中心に積雪が平年よりもかなり多くなっている所があります。なだれに注意してください。また、電線や樹木への着雪、落雷や突風、竜巻などの激しい突風に注意してください。

関東甲信雪シミュレーション（1時間ごと・画像で掲載）

7日朝から東京の内陸のほか、山梨、長野、静岡などで雪雲が予想されています。雪が予想される範囲は次第に広がる予想です。8日にかけて、東京都心、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野、茨城、栃木、群馬、静岡などで雪や雨が予想されています

関東甲信地方の週間天気予報（画像で掲載）

週間天気予報では、関東甲信で雪マークが出ているところもあります。

