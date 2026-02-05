テクニカルポイント ドル円 21日線サポート
160.63 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.91 現値
156.61 21日移動平均
156.40 エンベロープ1%上限（10日間）
156.36 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・基準線
154.85 10日移動平均
154.69 一目均衡表・雲（下限）
154.54 一目均衡表・転換線
154.35 100日移動平均
153.31 エンベロープ1%下限（10日間）
152.59 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.28 200日移動平均
157円を付けきれないものの、156円後半推移としっかり。安値は156.71 その下156.61の21日線がサポート。
