160.63　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.91　現値
156.61　21日移動平均
156.40　エンベロープ1%上限（10日間）
156.36　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・基準線
154.85　10日移動平均
154.69　一目均衡表・雲（下限）
154.54　一目均衡表・転換線
154.35　100日移動平均
153.31　エンベロープ1%下限（10日間）
152.59　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.28　200日移動平均

157円を付けきれないものの、156円後半推移としっかり。安値は156.71　その下156.61の21日線がサポート。