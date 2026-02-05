Netflix映画「This is I」2026年2月10日(火) 世界独占配信

Netflixは、2月10日より配信開始する映画「This is I」のメイン予告映像を公開。主人公のモデルとなっている、はるな愛と親交のある藤原紀香が出演するほか、星田英利、山村紅葉がカメオ出演として登場することも明らかになった。

2007年、エアあややの口パクモノマネで一世を風靡した、はるな愛。世間の冷たい視線に苦しみながらも「アイドルになりたい!」という夢を手放さなかったひとりの少年・ケンジの運命を変えたのは、一人の医師・和田耕治との出会いだった。

同作では、二人の生き方を記した本、はるな愛「素晴らしき、この人生」(講談社)、和田耕治・深町公美子「ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語」(方丈社)を参考に、「当時の日本ではタブーとされていた性別適合手術のリアル、そして2人の命さえ預け合う信頼関係と強い絆が、80～90年代を彩ったヒットソングと心躍る軽やかなダンスと共にNetflix映画としてカラフルに描かれる」という。

主演を務めるのは、オーディションで選ばれた18歳の望月春希。オーディションで選ばれた望月が、演技レッスンや監督とのワークショップを重ね、役作りにも徹底的に向き合い、スクリーンの中で“新しい時代のアイコン”としてこれまでにない輝きを放つ。

主人公に大きな転機をもたらす実在の医師・和田耕治役には、幅広いジャンルで確かな存在感を放つ実力派俳優・斎藤工が熱演する。

はるな愛と旧知の仲であり、四半世紀わたり親交のある藤原紀香が、彼女への想いを込めた“愛情出演”として本作に参加。藤原は、アイが“エアあやや”でお茶の間を一世風靡するきっかけとなった、人気バラエティ番組の名物プロデューサー役を演じている。

星田英利は、アイの下積み時代を支えたバーの常連客で、彼女を常にそっと見守る芸人役を、山村紅葉は、上京後オーディションに落ち続けていたアイを拾い上げた芸能事務所「まごころ」の社長役を演じている。「それぞれが、彼女の人生を動かした重要なターニングポイントに登場するシーンの数々は、観る者の心にエモーショナルな余韻を残している」とのこと。

出演・スタッフ情報

出演：望月春希、木村多江、千原せいじ、中村中、吉村界人、MEGUMI、中村獅童、斎藤工

監督：松本優作

脚本：山浦雅大

音楽：小瀬村晶

撮影：榊原直記

美術：我妻弘之

録音：竹内久史

照明：柴田雄大

編集：宮島竜治

振付：akane

企画：鈴木おさむ

特別協力：はるな愛

エグゼクティブプロデューサー：佐藤善宏

プロデューサー：窪田義弘

ラインプロデューサー：保中良介

制作プロダクション：TOHOスタジオ

製作：Netflix