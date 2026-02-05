天津市の謙祥益相声劇場で相声を披露する演者。（１月２２日撮影、天津＝新華社配信）

【新華社天津2月5日】相声（中国漫才）は、中国天津市を代表する伝統演芸の一種で、近年は体系的なブランド構築と文化・観光との深い融合により、都市の消費をけん引し文化・観光を活性化させる「黄金IP（知的財産）」となっている。

百数十年の歴史を持つ老舗「謙祥益」は、かつては有名な絹織物店だったが、今世紀に入ってから、伝統文化を広めるために相声茶館を開いた。2018年に天津の陸家嘴ショッピングセンターに入居して以来、手探りで始めた「複合商業施設で相声を楽しむ」というスタイルが人気を集めている。天津謙祥益相声茶館の周玥（しゅう・げつ）経理によると、休日には1日平均延べ千人近い人々が訪れており、「お客は相声を楽しんだ後、ついでにモールで食事や買い物をするため、非常に直接的な消費への波及効果がある」という。

内モンゴル自治区から訪れた女性、古さんは1週間前に手に入れたチケットの半券をうれしそうに見せながら、「天津の相声の評判を聞いて来た。会場の雰囲気が素晴らしかった」と語り、モールで夕食を済ませた後、ホテルに戻って今後の旅行の計画を立てると話した。

天津市の謙祥益相声劇場で相声を鑑賞する観客。（１月２２日撮影、天津＝新華社配信）

名流茶館は、地方色あふれる5A級（最高ランク）観光地の古文化街で35年にわたり営業を続けてきた。責任者の朱濤（しゅ・とう）さんは、休日の光景が特に印象深いとして、「スーツケースを引いたまま茶館に直行する観光客もいる。この人たちの飲食や宿泊、移動がそのまま周辺の経済を活性化させている」と語った。

また、相声の演者が話に織り交ぜる天津の風景や名物の紹介は、観光客にとって次の目的地選びの助けになることも多い。朱さんは「話に出てきた場所に、実際に足を運ぶ観光客は少なからずいる」と話す。

天津市河西区の人民公園内にある西岸相声劇場は、営業を始めて15年になる。同劇場の呂暁明（りょ・ぎょうめい）副総経理は「劇場ができてから明らかに来園者が増えた。観客は相声を楽しんだ後、公園を散策したり周辺で食事をしたりしており、自然なレジャー消費チェーンが生まれている」と語る。

天津市南開区の古文化街にある名流茶館で「快板」（かいばん、板状の楽器を使って拍子をとりながら早口で歌う大衆芸能）を披露する演者。（２０２５年１２月５日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

データによると、謙祥益、名流、西岸に代表される相声茶館では、休日は市外からの観光客が利用客の95％に達し、チケット入手困難の状況が常態化している。相声は多くの市外からの観光客にとって「天津に来たら外せない体験」となっており、滞在時間の延長にもつながるなど、まさに「相声を聴くために街を訪れる」という消費の吸引力を形成している。

さらに、革新的な演出形式がこの吸引力を不断に高めている。2025年夏に天津に登場した「相声バス」は、2階建て観光バスを移動式劇場に変え、50分の行程で20カ所以上のランドマークを巡る。演者は相声を聴かせると同時にガイドも務める。

天津市南開区の古文化街にある名流茶館で、相声を披露する演者。（２０２５年１２月５日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

地元で観光事業を手がける天津交通旅遊の李雲鵬（り・うんほう）総経理は、「相声バス」で夜景を楽しみながら相声を聴けば、天津の夜にぬくもりと暮らしの息づかいが感じられると強調。また、相声と観光スポットが結び付き、消費を促す「移動する懸け橋」にもなっていると説明した。

天津市文化・観光局の陳氷（ちん・ひょう）副局長は、天津にとって相声はすでに単なる娯楽を超え、都市の文化的なアイデンティティーを担う存在となっていると指摘。伝統的な「笑い」は創造的に形を変えることで、新たな文化消費をけん引し、都市の新たな魅力を生み出す強力なエンジンとなっているとの見方を示した。（記者/宋瑞、周潤健）

天津市の西岸相声劇場で相声を鑑賞する観客。（１月３日撮影、天津＝新華社配信）

天津市の「相声バス」で話芸を披露する演者。（２０２５年８月１３日撮影、天津＝新華社記者／李然）