俳優・秋山ゆずき、第1子妊娠を報告「出産は夏頃を予定」 『カメラを止めるな！』ヒロイン役で注目
俳優の秋山ゆずき（32）が5日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を報告した。現在、安定期に入り出産は夏頃を予定している。
【写真】結婚指輪チラリ！「心優しい方です」一般男性と結婚報告した秋山ゆずき
秋山は「私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝え「現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と報告。「日々変化していく自分の身体を通して、生命の尊さを感じながら、新たな家族が増える喜びを噛みしめて過ごしています」と喜びをつづった。
続けて「お仕事は体調と相談しながら、無理のない範囲で続けさせていただく予定です」とし「いつも応援してくださる皆さま、本当にありがとうございます。今後とも、温かく見守っていただけましたらうれしいです」とメッセージしている。
秋山は1993年4月14日生まれ、埼玉県出身。2008年、芸能界デビュー。18年6月に公開された映画『カメラを止めるな!』でヒロイン役を演じ、注目を集める。映画『恋する小説家』や『カーリングの神様』、ドラマ『ハンマーセッション！』、『ダメマネ! -ダメなタレント、マネジメントします』などに出演した。昨年12月6日に一般男性との結婚を発表した。
