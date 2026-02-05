サッカー元イングランド代表主将で米メジャーリーグサッカーMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏（50）と元スパイスガールのメンバーでファッションデザイナーのビクトリア・ベッカムさん（51）夫妻と、長男ブルックリン氏（26）の確執騒動を巡り、義父が「最近、私の家族がマスコミに取り上げられているかって？ まったく気が付かなかったよ」とコメントして話題を呼んでいる。

ブルックリン氏は1月19日にインスタグラムのストーリーを更新し、両親との確執を認めて「和解するつもりはない」と絶縁状をつきつけて物議を醸した。長文メッセージでは、妻で女優のニコラ・ペルツとの結婚式でビクトリアさんにファーストダンスを奪われたなどと暴露し、結婚式を台無しにされたと主張した。

仲良し家族として知られたベッカム家を巡るトラブルがメディアを席巻する中、ペルツの父で大富豪のネルソン・ペルツ氏が沈黙を破って娘夫婦とベッカム家の対立に言及。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の記者の「公衆の面前で展開されるハイリスクな状況での交渉」とベッカム家のお家騒動を結び付けた質問にジョークを交えて余裕の回答をした。

ベッカム家とは対照的にブルックリン氏とペルツ家の仲は円満で、総資産16億ドルといわれるネルソン氏は娘夫婦に毎月100万ドルのお小遣いを渡していると報じられている。

そんなネルソン氏は、「私からのアドバイスはマスコミとは一切関わらないこと。彼らが末永く幸せな結婚生活を送ることを楽しみにしている」とブルックリン氏にエールを送った。（千歳香奈子）