株式会社太陽社が展開する「お菓子のたいよう」は、2026年3月14日、ホワイトチョコレートを使用した「ホワイトシャンティー」を販売する。

1月に2日間限定で販売した「苺シャンティー」が1時間で1,500個完売となる過去最高の反響を記録したことを受け、追加企画として実施するとのこと。

1月販売の苺シャンティーは、特大3Lサイズのとちおとめを一粒丸ごと使用した冬限定商品で、販売開始直後から想定を上回る反響を獲得したという。全店舗で開店前から多くの顧客が列を作る状況となり、用意していた在庫数を上回る来店があったとされる。

PR TIMES内ランキングでも1位を記録し、Ray、AERA dot.、船橋経済新聞、東京新聞TOKYO Web、時事ドットコム、毎日新聞デジタル、ORICON NEWS、千葉経済新聞など複数メディアに掲載された。希少性の高い特大3Lサイズのとちおとめ使用、苺の断面とシャンティー（生クリーム）のビジュアル、2日間限定という期間設定が支持された要因としている。

3月14日のホワイトシャンティー販売詳細は、公式Instagram（@okashi_taiyo）で告知される。

商品概要 商品名：ホワイトシャンティー

販売日：2026年3月14日（ホワイトデー）

販売場所：お菓子のたいよう（千葉県匝瑳市）

前回の「苺シャンティー」発売時には、開店前から行列が形成された状況を考慮すると、3月14日の「ホワイトシャンティー」販売でも同様の混雑が予想される。

前回の3Lサイズとちおとめのような希少素材の確保が今回も実施されるかは未発表だが、公式Instagramでの事前告知により、販売数量や整理券配布の有無などの詳細はチェックしてほしい。

