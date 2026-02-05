【「となりのダイダイ」1巻】 2月5日発売 価格：880円

ヒーローズは、沢 真氏によるマンガ「となりのダイダイ」1巻を本日2月5日に発売した。価格は880円。

本作は「HERO'S Web」にて連載されている作品。人間界で暮らすことになった縁結びの妖怪「ダイダイ」と、彼を見守る青年との、騒がしくも温かい日々を描いた日常ファンタジー。ダイダイの豊かな表情や、守ってあげたくなるような愛らしい仕草が魅力となっている。

妖怪であることを隠すため、不器用にほっかむりをする「一生懸命さ」が魅力

アクロバティックな体勢もなんのその

自分の居場所を見つけたダイダイが目をキラキラさせて喜びを表す1コマ

お化けの気配に右往左往するダイダイの等身大の幼さ。思わず見守りたくなるような愛らしさが詰まっている

【「となりのダイダイ」あらすじ】

古い縁結びの力を宿した妖怪「ダイダイ」。現代の人間界に現れた彼は、ちょっと不器用な青年と出会い、ひっそりと（？）、でも賑やかに居候生活を始めます。

尻尾を隠したり、人間の食べ物に感動したり……。ダイダイが振りまく小さな「縁」が、周囲の人々の心を少しずつ解きほぐしていく、珠玉のハートフルストーリーです。

(C)沢 真 / ヒーローズ