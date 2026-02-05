2月27日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開される香港映画『正義廻廊』の予告編が公開された。

参考：香港で2013年に起きた「両親殺害バラバラ事件」を映画化 『正義廻廊』2月27日公開へ

ホー・チョクティン監督の長編デビュー作となる本作は、2013年3月に香港・大角咀（タイコック）で実際に起きた「両親殺害バラバラ事件」とその裁判を映画化した法廷ダークスリラー。第46回香港国際映画祭最優秀男優賞、香港電影金像奨（香港アカデミー賞）新人監督賞・編集賞を受賞し、同賞のその他13部門でノミネートされた。

すでに裁判は結審し、犯人は服役しているのに、その判決で正しかったのか、なおも謎が残ると言われている事件が元となる。香港では一部の残酷描写でR18指定（日本ではR15）となったが大ヒットを記録し、香港R18+映画史上、歴代No.1興収という快挙を達成した。

両親を殺害するヘンリー・チョンをヨン・ワイロン、友人のアンガス・トンをマク・プイトンがそれぞれ演じ、ルイーザ・ソウ、ジャン・ラムが弁護士、『ポリスストーリー2／九龍の眼』などのマイケル・チョウは検察官、そして陪審員の一人をかつて一世を風靡した女優グロリア・イップが務める。

ヘンリー・チョン（ヨン・ワイロン）は友人アンガス・トン（マク・プイトン）と共謀し、両親を殺害、遺体を切断。2人の犯行は決定的と思われたが、アンガスの否認によって全てが揺らぎ始める。

公開された予告編は、何かが暗い海に投げ捨てられるシーンから始まり、弁護人、検察官、証言者、そして9人の陪審員が次々登場し、彼らが「正義」に翻弄される様子が捉えられている。

あわせて、死体らしきものと過ごす2人や裁判の様子などを捉えた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）