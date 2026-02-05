2月21日からユーロスペースほかで公開されるレオス・カラックス監督作『ポーラX』4Kレストア版の予告編と新場面写真が公開された。

参考：レオス・カラックスはアレックスそのもの “美しき失敗作”『ポンヌフの恋人』が示す真実

原作は、ハーマン・メルヴィルの小説『ピエール』。1852年に発表され、当時あまりに背徳的で虚無的な内容のため「メルヴィル発狂す」と報じた新聞まであった特異な怪物的作品だった。カラックス監督は設定を現代のパリに変え、2人の絶望の深み、そしてその果てにあるあらゆる愛憎あらゆるしがらみからの超越を、壮絶なロマンティシズムの物語として描いた。タイトルは原作の仏題“Pierre ou les ambiguité”（ピエール、あるいは曖昧なるもの）の頭文字「Pola」に謎のXをつけた暗号と言われている。

主演のギョーム・ドパルデューと、カラックスのパートナーだったカテリーナ・ゴルベワが困難な役柄を体当たりで演じ、ピエールが姉と呼ぶ母役でカトリーヌ・ドヌーヴも出演した。

公開された予告編は、バロック時代の作曲家ヘンリー・パーセルの「Come Ye Sons of Art」の優雅な旋律にのせて、大富豪の美しい青年作家ピエール（ギョーム・ドパルデュー）が緑に囲まれた豪邸に母・マリー（カトリーヌ・ドヌーヴ）と暮らす穏やかな日常が描かれる。突如、レジスタンスのオーケストラが奏でるロック調のダークでアヴァンギャルドな音楽がかぶさり、ピエールの心を侵食していく。「僕はずっと待っていた--この世を超えるきっかけを」イザベル（カテリーナ・ゴルベワ）と出会ったピエールは、母の静止を振り切り全てを捨てて家を出る。“真実”を求めて闇の中を彷徨うピエールは、髪も髭も伸び放題で、目の下が黒く落ち窪み様相が変わっていく。

さらに、新たに7点の場面写真も公開。艶やかな金髪のピエールと母マリーが見つめ合う美しい親子の図、涙を流しながらバイクを走らせるマリー、ピエールの婚約者・リュシー（デルフィーヌ・シェイヨー）がピエールとイザベルふたりの居所を突き止めるシーン、杖をついたピエールがイザベルとリュシーとともにセーヌ川沿いを歩く場面、指揮者のボスを見上げるレジスタンスのオーケストラ、広大な庭でお針子にウェディングドレスを調整してもらうリュシー、血にまみれた奔流に溺れるピエールとイザベル、闇を纏い憂いを湛えたイザベルの姿などが収められている。

また、カラックス監督作『ポンヌフの恋人』『汚れた血』『ボーイ・ミーツ・ガール』『ポーラX』の4Kレストア版公開を記念し、フランスを中心にヨーロッパのファッション小物をセレクトするH.P.FRANCE（アッシュ・ペー・フランス）とのタイアップキャンペーンの開催が決定。2月21日より、スペイン発ファッションブランド「D-due（デ・ドゥエ）」のコラボTシャツが発売される。今回、イラストを手がけたのは、「デ・ドゥエ」 デザイナーの一人であるアルフレド・オルメド。 本コラボレーションでは、カラックス監督による『ポンヌフの恋人』『汚れた血』『ボーイ・ミーツ・ガール』『ポーラX』の4作品を題材に、それぞれの物語に宿る感情や雰囲気を、ブランドならではのアート性とユーモアに溢れた視点でイラストレーションとして描き下ろした。映画のシーンや物語を直接的に再現するのではなく、作品全体に流れる緊張感や静けさ、愛や衝動といった感情のレイヤーを、線や構図、余白を通して表現している。

アルフレド・オルメド（デ・ドゥエ デザイナー）コメント私にとって、アッシュ・ペー・フランスと映画制作チームとのコラボレーションは、非常に意義深いものでした。レオス・カラックスの作品を長 年追いかけてきた身として、本プロジェクトを通して彼の世界観に触れる機会を得られたことは、個人的にもクリエイティブな観点からも、とても刺激的でした。今回手がけたイラストレーションは、文字通りの解釈ではなく、カラックス作品の雰囲気や感情の強さをグラフィック言語で表現する手段として構想したものです。暗示やリズム、そしてムードを通して、直接的な表現のイメージではなく、映画的な物語の反響のように機能することに興味を持ちました。本プロジェクトには、映画・イメージ・ファッションという異なる領域が交差し、対話を生み出す点に大きな魅力を感じ、強い熱意をもって取り組みました。コラボレーションの中で、自分自身の表現としても誠実で一貫性のあるビジュアル言語を探り、自由に構築できたことは、非常に豊かな創作体験でした。（文＝リアルサウンド編集部）