新天地クリッパーズへ加入したダリアス・ガーランド…“父の古巣”でキャリア第2章へ

2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズは、ジェームズ・ハーデンとのトレードで、クリーブランド・キャバリアーズからダリアス・ガーランドとドラフト2巡目指名権を獲得したことを発表した。

4日を終えて、ウェスタン・カンファレンス9位の23勝26敗を残すクリッパーズは、約3シーズン在籍した36歳のベテランガードを放出。26歳のガーランドを補強し、カワイ・レナードとタッグを組むことに。

185センチ87キロのガーランドは、オールスターに2度選ばれた実績を持つポイントガード。今シーズンは26試合の出場で、平均30.5分18.0得点2.4リバウンド6.9アシストに3ポイントシュート成功率36.0パーセント（平均2.3本成功）を記録。

ただ、1月15日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦で右足の親指を捻挫したことで欠場が続いている。

キャリア7年目の途中に初のトレードとなった男は、新天地でレナードやイビツァ・ズバッツ、ジョン・コリンズ、クリス・ダンらとプレーしていくこととなる。

ちなみに、ガーランドの父ウィンストンは元NBA選手。188センチ77キロのポイントガードとして7シーズンをプレーし、レギュラーシーズン通算511試合の出場でキャリア平均26.2分9.4得点2.8リバウンド4.7アシスト1.3スティールをマーク。

ゴールデンステイト・ウォリアーズでキャリアを始動させた父は、1989－90シーズン途中のトレードでクリッパーズへ移籍。翌1990－91シーズンまで約2シーズン在籍し、平均26.5分8.9得点3.1リバウンド4.8アシスト1.3スティールを残していた。

今回のトレードで、息子ダリアスが“父親の古巣チーム”へ移籍したことは、ガーランド親子にとってはなんとも不思議な瞬間となった。ダリアスはクリッパーズで、NBAキャリア第2章へ臨むこととなる。