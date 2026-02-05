久保田利伸が、デビュー40周年企画第2弾ベストアルバム『THE BADDEST ～Son of R＆B～』を3月11日にリリースする。

（関連：宮本浩次、久保田利伸、平井堅……キャリアを重ねても積極的なライブ活動 新年から各地で響く歌声）

今作は、昨年9月にリリースされたべストアルバム『THE BADDEST Ⅳ＆Timeless Hits』に続く第2弾に。これまでにリリースした楽曲の中から、久保田自身の音楽的こだわりが強いR&B色の濃い楽曲を、自らが入念に選んだスペシャルな内容となっている。

“Son of R＆B”というタイトルには、デビュー以来一貫してぶれない音楽性、根底にあるブラックミュージック、そしてR&Bへのリスペクトが凝縮されている。また、多くのアーティストにリスペクトされ、巷では“King of J-Soul”と呼ばれるアーティストも、実は“R&Bの子供”だったという意味も含まれているという。

今作には、シングルのカップリングとしてのみリリースされた楽曲や、最新作までを収録。どれも“Son of R＆B”にふさわしい曲たちとなっている。初回生産限定盤には、本人が語る収録曲についてのコメントも付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）