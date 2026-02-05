NiSi「JetMag Pro」フィルターシステムに“出目金レンズ”アダプター キット、フィルター単体でも購入可能
NiSi Filters Japanは、マグネット式フィルターシステム「JetMag Pro」に、フィルタースレッドがない大口径レンズに装着できる「MAXMAG」を追加。1月30日（金）に発売した。
JetMag Proは、専用のアダプターリングを介して、対応フィルターの着脱をマグネットで行えるシステム。これまでに、フィルター径49～67mm用の「67MAG」、62～82mm用の「82MAG」、82～95mm用「95MAG」を展開している。
追加されたのは、フィルターを取り付けられない設計のレンズに、MAXMAG対応のJetMag Proフィルターを装着するための「JetMag Pro MAXMAG専用アダプター」。
今回、ソニー「FE 14mm F1.8 GM」とニコン「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」の専用アダプターが発売された。
MAXMAG対応のJetMag Proフィルターのほか、NDフィルターなどがセットになったJetMag Pro ランドスケープキット、キャップ、ポーチなども発売した。
JetMag Pro MAXMAG専用アダプター
専用アダプターリングの単体製品。FE 14mm F1.8 GM用の「For SONY 14 F1.8」と、NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S用の「For NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」を用意する。価格は各1万6,500円。
JetMag Pro MAXMAG専用アダプター For SONY 14 F1.8
JetMag Pro MAXMAG専用アダプター For NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
JetMag Pro ランドスケープキットMAXMAG
FE 14mm F1.8 GMまたはNIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S用の専用アダプターリング、NDフィルター（FS ND64、FS ND1000）、True Color CPLのセット。価格は9万9,000円。
フロントキャップとリアキャップ、フィルターポーチが付属する。
JetMag Pro True Color CPL MAXMAG
黄色かぶりを防ぎ、反射を除去して色彩を強調するフィルター。価格は2万5,300円。
JetMag Pro FS ND MAXMAG
色かぶりのない純粋な中立色を実現したというNDフィルター。ND8、ND64、ND1000を用意する。価格は各2万5,300円。
ND64
ND1000
JetMag Pro ナチュラルナイト MAXMAG
人工光源からの不要な波長をブロックし、より明るくシャープな画像が得られるフィルター。黄色やオレンジ色の光害を除去し、自然な色再現を実現している。価格は2万5,300円。
JetMag Pro NC UV MAXMAG
390nm以下の紫外線をカットし、よりシャープでクリアな画質が得られるというフィルター。低反射で防水性のあるナノコーティングが施されている。価格は2万2,000円。
JetMag Pro フロントキャップ MAXMAG
フィルター前面に装着するマグネット式のキャップ。価格は8,800円。
JetMag Pro リアキャップ MAXMAG
フィルター背面に装着するマグネット式キャップ。価格は8,800円。
JetMag Pro アダプターリングMAXMAG
MAXMAGモデルのフィルターをフィルタースレッドのあるレンズに装着するためのアダプターリング。82mm、95mm、105mm用を用意。価格は各3,300円。
82mm用
フィルターポーチ MAXMAG
JetMag Pro MAXMAGモデルのフィルターやアダプターを収納する専用ケース。価格は5,940円。