NiSi Filters Japanは、マグネット式フィルターシステム「JetMag Pro」に、フィルタースレッドがない大口径レンズに装着できる「MAXMAG」を追加。1月30日（金）に発売した。

JetMag Proは、専用のアダプターリングを介して、対応フィルターの着脱をマグネットで行えるシステム。これまでに、フィルター径49～67mm用の「67MAG」、62～82mm用の「82MAG」、82～95mm用「95MAG」を展開している。

追加されたのは、フィルターを取り付けられない設計のレンズに、MAXMAG対応のJetMag Proフィルターを装着するための「JetMag Pro MAXMAG専用アダプター」。

今回、ソニー「FE 14mm F1.8 GM」とニコン「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」の専用アダプターが発売された。

MAXMAG対応のJetMag Proフィルターのほか、NDフィルターなどがセットになったJetMag Pro ランドスケープキット、キャップ、ポーチなども発売した。

JetMag Pro MAXMAG専用アダプター

専用アダプターリングの単体製品。FE 14mm F1.8 GM用の「For SONY 14 F1.8」と、NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S用の「For NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」を用意する。価格は各1万6,500円。

JetMag Pro MAXMAG専用アダプター For SONY 14 F1.8

JetMag Pro MAXMAG専用アダプター For NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

JetMag Pro ランドスケープキットMAXMAG

FE 14mm F1.8 GMまたはNIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S用の専用アダプターリング、NDフィルター（FS ND64、FS ND1000）、True Color CPLのセット。価格は9万9,000円。

フロントキャップとリアキャップ、フィルターポーチが付属する。

JetMag Pro True Color CPL MAXMAG

黄色かぶりを防ぎ、反射を除去して色彩を強調するフィルター。価格は2万5,300円。

JetMag Pro FS ND MAXMAG

色かぶりのない純粋な中立色を実現したというNDフィルター。ND8、ND64、ND1000を用意する。価格は各2万5,300円。

ND64

ND1000

JetMag Pro ナチュラルナイト MAXMAG

人工光源からの不要な波長をブロックし、より明るくシャープな画像が得られるフィルター。黄色やオレンジ色の光害を除去し、自然な色再現を実現している。価格は2万5,300円。

JetMag Pro NC UV MAXMAG

390nm以下の紫外線をカットし、よりシャープでクリアな画質が得られるというフィルター。低反射で防水性のあるナノコーティングが施されている。価格は2万2,000円。

JetMag Pro フロントキャップ MAXMAG

フィルター前面に装着するマグネット式のキャップ。価格は8,800円。

JetMag Pro リアキャップ MAXMAG

フィルター背面に装着するマグネット式キャップ。価格は8,800円。

JetMag Pro アダプターリングMAXMAG

MAXMAGモデルのフィルターをフィルタースレッドのあるレンズに装着するためのアダプターリング。82mm、95mm、105mm用を用意。価格は各3,300円。

82mm用

フィルターポーチ MAXMAG

JetMag Pro MAXMAGモデルのフィルターやアダプターを収納する専用ケース。価格は5,940円。