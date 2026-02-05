真冬の実施となる衆議院議員選挙 ２月８日の投開票日まで残り３日となりました。

【画像】いつ・どこで雪が降る？＜6日～8日の降雪シミュレーション＞、全国の週間天気

ここで気になるのが投開票日の天候。

当日、雪などで投票所へ行くのが大変な状況となれば、投票率への影響も心配されます。

８日の天候は、どうなるのでしょうか。

気象庁は５日に発表した週間天気予報解説資料で「8⽇は、強い寒気の影響で北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性がある」としています。

また、「大雪などの予想シミュレーション」によると、８日は関東地方など太平洋側でも雪が降る可能性も...

投開票日は、広い範囲で雪が予想されます。当日の天気が不安な方は、期日前投票を検討するなど対策を行うと良いでしょう。

「雪と雨のシミュレーション」「地方ごとの週間天気」を画像で掲載しています。

■地方ごとの週間天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

■雪と雨のシミュレーション（６日）

■雪と雨のシミュレーション（７日）

■雪と雨のシミュレーション（８日）

