たった3分でつるつるに！　江戸こすめ、毛穴×透明感に集中アプローチする「シートマスク」新登場！

ロゼットは2月17日より、米ぬかでキメを整えるスキンケアブランド「江戸こすめ」から、毛穴と透明感（※3）にアプローチする「江戸こすめ 米ぬ（※1）発酵（※2）マスク」をドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ各店にて先行発売します。

米ぬか（※1）発酵（※2）成分配合のシートマスクで、キメの整ったしっとりつるつる江戸美人肌へ導きます。

※1 コメヌカエキス[保湿成分]

※2 コメ発酵液[保湿成分]

※3 うるおいによる肌印象

■米ぬか（※1）発酵（※2）成分配合！ しっとりうるおう

米ぬか（※1）発酵（※2）成分と4種のビタミン（※4）を配合したシートマスク。毛穴×透明感（※3）に集中アプローチして、キメの整ったしっとりつるつる江戸美人肌へ導きます。

※4 ナイアシンアミド、レチノール（パルミチン酸レチノール）、ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）、ビタミンE（トコフェロール）[製品の抗酸化剤]

“コメヌカエキス（※1）”、“コメ発酵液（※2）”配合で、乾燥くすみをケアして、透き通るような透明感（※3）のある肌へ整えます。

■4種のビタミン配合＆こだわりの5つのフリー

人気のビタミンを4種配合。シートマスクで、キメの整ったしっとりつるつる肌へ導きます。

また、無香料、無着色料、無鉱物油、パラベンフリー、動物由来成分フリーで肌に優しい設計となっています。

美容液内容量170mLで、ユーカリ由来の植物繊維でできた、肌あたりのやさしいフェイスシートを採用。柔らかくしなやかなシートに美容液を含ませています。

◇使用方法

洗顔後の清潔な肌に使用してください。3分程度おいてからマスクをはがしてください。肌に残った美容液を手のひらでなじませるとより効果的です。

その後乳液やクリームなどでのスキンケアをおすすめします（化粧水でお肌を整えたあとでも使用できます）。

■商品概要

商品名：江戸こすめ 米ぬか（※1）発酵（※2）マスク[シートマスク]

希望小売価格：715円

容量：10枚入り

発売日：2026年2月17日 ※ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ各店にて先行発売

※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

流通：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて発売予定

（エボル）