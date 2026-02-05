たった3分でつるつるに！ 江戸こすめ、毛穴×透明感に集中アプローチする「シートマスク」新登場！
ロゼットは2月17日より、米ぬかでキメを整えるスキンケアブランド「江戸こすめ」から、毛穴と透明感（※3）にアプローチする「江戸こすめ 米ぬ（※1）発酵（※2）マスク」をドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ各店にて先行発売します。
米ぬか（※1）発酵（※2）成分配合のシートマスクで、キメの整ったしっとりつるつる江戸美人肌へ導きます。
※1 コメヌカエキス[保湿成分]
※2 コメ発酵液[保湿成分]
※3 うるおいによる肌印象
■米ぬか（※1）発酵（※2）成分配合！ しっとりうるおう
米ぬか（※1）発酵（※2）成分と4種のビタミン（※4）を配合したシートマスク。毛穴×透明感（※3）に集中アプローチして、キメの整ったしっとりつるつる江戸美人肌へ導きます。
※4 ナイアシンアミド、レチノール（パルミチン酸レチノール）、ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）、ビタミンE（トコフェロール）[製品の抗酸化剤]
“コメヌカエキス（※1）”、“コメ発酵液（※2）”配合で、乾燥くすみをケアして、透き通るような透明感（※3）のある肌へ整えます。
■4種のビタミン配合＆こだわりの5つのフリー
人気のビタミンを4種配合。シートマスクで、キメの整ったしっとりつるつる肌へ導きます。
また、無香料、無着色料、無鉱物油、パラベンフリー、動物由来成分フリーで肌に優しい設計となっています。
美容液内容量170mLで、ユーカリ由来の植物繊維でできた、肌あたりのやさしいフェイスシートを採用。柔らかくしなやかなシートに美容液を含ませています。
◇使用方法
洗顔後の清潔な肌に使用してください。3分程度おいてからマスクをはがしてください。肌に残った美容液を手のひらでなじませるとより効果的です。
その後乳液やクリームなどでのスキンケアをおすすめします（化粧水でお肌を整えたあとでも使用できます）。
■商品概要
商品名：江戸こすめ 米ぬか（※1）発酵（※2）マスク[シートマスク]
希望小売価格：715円
容量：10枚入り
発売日：2026年2月17日 ※ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ各店にて先行発売
※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。
流通：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて発売予定
