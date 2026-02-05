「理解できない。なぜだ？」マンC名将ペップが“不可解ルール”に怒り！決勝を前に猛クレーム「我々が給料を払い、彼は我々の選手だ」
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ルール変更を強く求めた。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。
現地２月４日に開催されたカラバオカップ準決勝の第２レグで、シティはニューカッスルとホームで対戦。先月13日の第１レグを２−０で制していたなか、再び３−１で快勝し、２戦合計５−１でアーセナルとの決勝に駒を進めた。
今回のメンバーを見てみると、先月19日に加入したマーク・ゲイの名前はなかった。というのも、大会規定により、出場資格を得るには「冬の移籍市場終了前、または準決勝第１レグ（いずれか早い方）までに加入済み」である必要があったからだ。第１レグ後にクリスタル・パレスからやってきた25歳のイングランド代表DFは、欠場を余儀なくされた。
納得できないグアルディオラ監督は、「カラバオカップ側にマークの決勝出場を認めさせたい。なぜ決勝に出られないのか理解できない」と主張。「多額の資金を投じて獲得した選手が、理解できない規則のために出場できないなんて。規則変更を願う」と訴えた。
一方、同じく今冬の新戦力アントワーヌ・セメニョは、先月９日にボーンマスから加入した。シティ在任10年を誇る名将は「アントワーヌは初戦前に到着したから出場できた。そして今回は決勝だ。なぜ彼（ゲイ）が出られない？なぜだ？我々が給料を払い、彼は我々の選手だ」と猛クレームを続け、こう締め括った。
「クラブには必ず問い合わせるよう伝えた。ここに長年在籍している私でも、なぜ彼が３月の決勝に出場できないのか理解できない。選手の獲得ルールはFIFA、UEFA、プレミアリーグが決める。移籍市場が開いている時に獲得した選手は出場できるはずだ。そうだろ？当然の理屈だ。我々は彼を起用できるよう働きかけるつもりだ。純粋な論理だ」
カラバオカップ決勝のアーセナル戦が行われるのは、３月22日。ゲイは聖地ウェンブリーのピッチに立てるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
