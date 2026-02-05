Suchmosベーシスト山本連の正式加入を発表！新体制ニュービジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

約4年の沈黙を破り、2025年に復活を果たしたSuchmosが、これまでサポートメンバーを務めていたベーシスト・山本 連（Ren Yamamoto）の正式加入を発表した。併せて、新体制となる6人の姿が収められたニュービジュアルが公開された（※写真中央手前が山本 連）。

■洗練されたグルーヴと空気感でSuchmos復活を大成功へと導いた山本連

山本 連は、自身のバンドだけでなく数々の著名アーティストのサポートを務めるなど、ジャンルレスに活動。Suchmosとの関係は深く、メンバーとはかねてより旧知の仲だった。

山本がSuchmosのステージに初めて立ったのは、2025年6月に横浜アリーナで開催された再始動ライブ『The Blow Your Mind 2025』。洗練されたグルーヴと空気感でバンドの復活を大成功へと導いた。

2025年にリリースされたEP『Sunburst』では全曲のレコーディングに参加。その後もアジアツアーや音楽フェスでサポートベーシストを務めるなかで、バンドにとって不可欠な存在となり、今回の正式加入に至った。

■関連リンク

Suchmos OFFICIAL SITE

http://www.suchmos.com/