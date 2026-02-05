これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にナダレ注意報、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。

下越・佐渡では落雷に、積雪の多い地域ではナダレに注意ください。



◆5日(木)これからの天気

下越や佐渡では雲が多く、雨や雪の降るところがあるでしょう。局地的にカミナリを伴いそうです。

上・中越では雲が広がることもありますが、日が差す見込みです。

沿岸部を中心に次第に風が強まりそうです。



降水確率は、下越と佐渡を中心に40%前後となっています。





◆5日(木)の予想最高気温

最高気温は、7～11℃の予想です。

昨日と同じくらいか3℃ほど高いでしょう。

平年と比べると5℃くらい高くなりそうです。