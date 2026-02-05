下越や佐渡は雨や雪の降るところも、沿岸部中心に風が強まりそう【これからの天気(2月5日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にナダレ注意報、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。
下越・佐渡では落雷に、積雪の多い地域ではナダレに注意ください。
◆5日(木)これからの天気
下越や佐渡では雲が多く、雨や雪の降るところがあるでしょう。局地的にカミナリを伴いそうです。
上・中越では雲が広がることもありますが、日が差す見込みです。
沿岸部を中心に次第に風が強まりそうです。
降水確率は、下越と佐渡を中心に40%前後となっています。
◆5日(木)の予想最高気温
最高気温は、7～11℃の予想です。
昨日と同じくらいか3℃ほど高いでしょう。
平年と比べると5℃くらい高くなりそうです。
