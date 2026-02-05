丸大食品 <2288> [東証Ｐ] が2月5日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比11.9％減の50.6億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の55億円→90億円(前期は54.8億円)に63.6％上方修正し、増益率が0.2％増→64.0％増に拡大し、43期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の23億円→58億円(前年同期は12.1億円)に2.5倍増額し、増益率が89.6％増→4.8倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比26.6％増の18.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.5％→4.1％に改善した。



株探ニュース

