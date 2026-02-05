伊藤ハム米久ホールディングス <2296> [東証Ｐ] が2月5日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比29.9％増の233億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の280億円→285億円(前期は207億円)に1.8％上方修正し、増益率が34.9％増→37.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の143億円→148億円(前年同期は117億円)に3.5％増額し、増益率が22.6％増→26.9％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同一期間比8.6％増の97.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同一期間の3.1％→3.1％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

