不正に複製されたスタジオジブリ作品のセル画などを販売した男女3人が著作権法違反の疑いで逮捕されました。



逮捕されたのは、三重県鈴鹿市に住む金咲亜依容疑者、中国国籍で三重県鈴鹿市に住むリュウチロン容疑者と群馬県高崎市に住むチェンジェン容疑者です。



警察によりますと、3人はスタジオジブリが著作権を持つキャラクターが描かれたセル画などを、承諾を得ずに複製されたものと知りながら販売した疑いがもたれています。



2024年、新潟市に住む40代男性がネットオークションでセル画と原画の2点を9万3500円で購入。サイトの書き込みなどから偽物であることに気がつき、警察に相談したことで発覚しました。



3人は容疑を否認していて、警察は余罪もあるとみて調べています。