日経225先物：5日正午＝570円安、5万3780円
5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比570円安の5万3780円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3898.35円に対しては118.35円安。出来高は3万1152枚となっている。
TOPIX先物期近は3648.5ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比3.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53780 -570 31152
日経225mini 53785 -565 487860
TOPIX先物 3648.5 -8 44174
JPX日経400先物 32865 -110 5956
グロース指数先物 701 +7 3169
東証REIT指数先物 2000 +1 45
株探ニュース
