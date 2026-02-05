　5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比570円安の5万3780円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3898.35円に対しては118.35円安。出来高は3万1152枚となっている。

　TOPIX先物期近は3648.5ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比3.17ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53780　　　　　-570　　　 31152
日経225mini 　　　　　　 53785　　　　　-565　　　487860
TOPIX先物 　　　　　　　3648.5　　　　　　-8　　　 44174
JPX日経400先物　　　　　 32865　　　　　-110　　　　5956
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　　+7　　　　3169
東証REIT指数先物　　　　　2000　　　　　　+1　　　　　45

株探ニュース