梅沢富美男、妻と“顔出し”2ショット「奥様とっても可愛いですね お似合いです」「ステキ」 夫婦で節分イベントに参加
俳優の梅沢富美男（75）が3日、自身のインスタグラムを更新。「今日は節分。西新井大師の清水屋さんにお声がけ頂いて、奥さんと一緒に豆まきにうかがいました」とつづり、妻・明子さんとの“顔出し”2ショット写真を披露した。
【写真】「奥様とっても可愛いですね」妻との“顔出し”2ショット披露の梅沢富美男
写真では、羽織袴姿の梅沢と、寄り添う明子さんの姿が写し出されており、和やかな雰囲気が伝わってくる。豆まき終了後の投稿では、夫婦そろって西新井大師の節分行事に参加した様子も紹介している。
この投稿にフォロワーからは「奥様とっても可愛いですね お似合いです」「富美男さん羽織袴姿 流石！決まってはりますね 奥様も綺麗」「豆まき いいね」「奥様、若〜〜〜〜い」「ご夫婦で豆まき ラブラブでステキですね」など、さまざまな声が寄せられている。
